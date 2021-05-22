شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنويه مهم من سفارة الإمارات في موسكو.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت سفارة الإمارات في موسكو أنه يجب على المواطنين الراغبين بقيادة مركبة في روسيا الاتحادية ضرورة الحصول على رخصة القيادة الدولية.



وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بتويتر، "إلى مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة الكرام والراغبين في قيادة مركبة "سيارة" في روسيا الاتحادية، يرجى التكرم بضرورة الحصول على رخصة القيادة الدولية لإبرازها في حال تطلب الأمر، علماً بأن رخصة القيادة الإماراتية غير مرخصة للاستخدام في روسيا الاتحادية".