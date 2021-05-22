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تنويه مهم من سفارة الإمارات في موسكو.. تفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت سفارة الإمارات في موسكو أنه يجب على المواطنين الراغبين بقيادة مركبة في روسيا الاتحادية ضرورة الحصول على رخصة القيادة الدولية.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بتويتر، "إلى مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة الكرام والراغبين في قيادة مركبة "سيارة" في روسيا الاتحادية، يرجى التكرم بضرورة الحصول على رخصة القيادة الدولية لإبرازها في حال تطلب الأمر، علماً بأن رخصة القيادة الإماراتية غير  مرخصة للاستخدام في روسيا الاتحادية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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