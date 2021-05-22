شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل أمريكي بالرصاص في شجار بين سائقي سيارتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس: (أ ف ب)

قتل طفل في السادسة من عمره بالرصاص، الجمعة، على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد شجار بين والدته وسائق آخر، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ووقعت الحادثة عندما كانت والدة الطفل أيدن ليوس، في طريقها لنقل ابنها إلى المدرسة في منطقة أورنج، حين تجاوزتها سيارة واعترضتها. وبحسب التقارير، تم تبادل إشارات بين المرأة والسائق الآخر، فأطلق الراكب الموجود معه في السيارة، النار في اتجاه سيارة الوالدة، فأصيب ابنها الذي كان جالساً في كرسي الأطفال.

وقالت شقيقة الطفل أليكسيس كلونان لشبكة محلية، إنه قال: «أمي، بطني يؤلمني»، فتوقفت الوالدة مذعورة على حافة الطريق وحملت ابنها بين ذراعيها، فلاحظت أنه ينزف، ونقلته سريعاً إلى مستشفى حيث توفي.

وعلق فلورنتينو أوليفيرا من شرطة السير في كاليفورنيا، إنه «عمل عنف مروري معزول». وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة حيث ينتشر حمل السلاح، عمليات إطلاق نار يذهب ضحيتها أحياناً كثيرة أطفال.

والثلاثاء، أصيبت امرأة وطفلها في الخامسة من العمر بالرصاص، في واشنطن بعدما طلبت من رجل يسير على سكوتر كهربائي أن يخفف سرعته.

ومنذ بداية العام قتل 119 طفلاً تقل أعمارهم عن 11 عاماً بالرصاص، وأصيب 274 بجروح، في الولايات المتحدة، بحسب موقع «غان فيولنس أركايف».