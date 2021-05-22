شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الثاني يوجه بنقل مصابي غزة إلى المستشفيات الأردنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، القوات المسلحة الأرنية بنقل المصابين من أبناء قطاع غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج إلى مستشفيات المملكة الأردنية، مشدداًعلى أهمية توفير سبل الرعاية وأفضل العناية بالمرضى والمصابين في المستشفى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك أكد خلال اتصال هاتفي برئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني (غزة/66) المقدم الطبيب هيثم اربيحات أمس السبت، أن «الأردن مستمر في توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين».

وأوضح البيان أن العاهل الأردني اطمأن خلال الاتصال على أوضاع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة واحتياجاته، وعلى الأشقاء الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه.

وكان الملك عبدالله الثاني قد وجه القوات المسلحة الأردنية في الفترة الأخيرة بتعزيز المستشفى الميداني بمستشفى ميداني متحرك مجهز بجميع المعدات والكوادر الطبية لاستقبال الأعداد المتزايدة من الإصابات الناجمة عن الغارات الإسرائيلية.