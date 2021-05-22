شكرا لقرائتكم خبر عن العالـم يعـود للحيـاة الطبيعيـة مـع رفـع القيـود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع التوسع في إعطاء لقاحات «كوفيد-19»، تخطط دول كثيرة لعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، عبر فتح الحدود والسماح للمواطنين بالتردد على المطاعم والمتاجر وساحات الرياضة بعد جولات متقطعة من الإغلاق على مدى أكثر من عام.

بلجيكا

تعتزم بلجيكا تخفيف كل إجراءات العزل العام تقريباً اعتباراً من يوم التاسع من يونيو، بشرط استمرار الزخم في حملة التطعيم، وبقاء عدد المرضى في وحدات العناية المركزة دون 500.

بريطانيا

أعادت متاجر التجزئة غير الأساسية في إنجلترا فتح أبوابها في 12 إبريل، جنباً إلى جنب مع المطاعم ذات المساحات المفتوحة. واستأنفت دور الضيافة المغلقة ودور السينما والمسارح والقاعات الرياضية نشاطها الاثنين الماضي. وسمحت بريطانيا أيضاً باستئناف السفر الدولي، لكن القادمين من معظم الوجهات في الخارج ما زالوا يخضعون للحجر الصحي.

فرنسا

سمحت فرنسا للمقاهي والمطاعم بتقديم خدمات خارجية الأربعاء. وسُيسمح بتناول الطعام في الداخل اعتباراً من 30 يونيو. وقلصت أيضاً ساعات حظر التجول الليلي، على أن يُلغى تماماً في 30 يونيو.

أُعيد فتح جميع المتاجر والمتاحف ودور السينما والمسارح الأربعاء. وسيتمكن السياح الأجانب الذين يحملون «بطاقة مرور صحية» من زيارة فرنسا من التاسع من يونيو.

ألمانيا

منذ التاسع من مايو، خففت ألمانيا القيود على من حصلوا على جرعات اللقاح بالكامل أو تعافوا من الفيروس، برفع إجراءات حظر التجول وقواعد الحجر الصحي، وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل زيارة مصفف الشعر أو حديقة الحيوان أو الذهاب للتسوق.

وفي 12 مايو، أصبح بإمكان المسافرين دخول البلاد من دون الخضوع للحجر الصحي، باستثناء القادمين من بلدان معينة مدرجة على أنها مناطق خطر.

اليونان

أعادت اليونان فتح المطاعم والمقاهي في الثالث من مايو، والشواطئ المنظمة بعد ذلك بخمسة أيام، مع استئناف نشاط صناعة السياحة في 15 من الشهر نفسه. ويُسمح للزائرين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة بالزيارة في حالة حصولهم على التطعيم أو تعافيهم من المرض.

إيطاليا

أُعيد فتح المقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح جزئياً في معظم المناطق بإيطاليا في 26 إبريل، وسيُسمح بالطعام في الأماكن المغلقة اعتباراً من أول يونيو.

رفعت إيطاليا قيود الحجر الصحي على المسافرين القادمين من أوروبا ودول منطقة شنجن وبريطانيا منذ 15 مايو الجاري.

هولندا

رفعت هولندا حظر تجول على مستوى البلاد في 28 إبريل. وأُعيد فتح المتنزهات وحدائق الحيوان والصالات الرياضية والمسابح المكشوفة في 19 مايو، مع تمديد الخدمة في الهواء الطلق في المطاعم لمدة ساعتين . وأُعيد فتح المكتبات العامة في 20 مايو، ومن المتوقع إعادة فتح المتاحف وتقديم الخدمات في المطاعم غير المكشوفة في غضون ثلاثة أسابيع.

بولندا

أعادت بولندا فتح مراكز التسوق في الرابع من مايو، والفنادق في الثامن من الشهر نفسه، وأصبح بإمكان المطاعم تقديم خدماتها في الهواء الطلق في 15 مايو. وبحلول نهاية هذا الشهر، سيكون من الممكن عودة جميع الأطفال إلى المدارس.

ومن الممكن عودة خدمات تقديم الطعام داخل المطاعم، وفتح المنشآت الرياضية ، ولكن مع قيود تتعلق بالطاقة الاستيعابية في 28 مايو.

إسبانيا

رُفع حظر التجول في معظم أنحاء إسبانيا في التاسع من مايو. ومنذ ذلك الحين، أصبح تطبيق إجراءات الطوارئ مسؤولية الأقاليم بشكل منفرد. ستسمح إسبانيا من يوم 24 مايو للقادمين من دول منخفضة الخطورة غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها من دون نتيجة مسحة سلبية اعتباراً من يوم السابع من يونيو.

أمريكا

استأنفت شبكة مترو الأنفاق في نيويورك، التي كانت تغلق من الثانية حتى الرابعة صباحاً لتطهير المحطات والعربات، الخدمة على مدار 24 ساعة في 17 مايو.

ورفعت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت معظم القيود المتعلقة بالسعة الاستيعابية، بما في ذلك في متاجر البيع بالتجزئة والمرافق التي تقدم خدمات الطعام والصالات الرياضية في 19 مايو.

(وكالات)