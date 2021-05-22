شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال مرشح للبرلمان العراقي برصاص مجهولين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قتل الناشط العراقي هاشم المشهداني، رئيس رابطة شباب الطارمية، السبت، على يد مسلحين مجهولين. وذكرت السلطات أن ذلك يعد ثالث حادث اغتيال سياسي في أسبوعين بالعراق. والقتيل هو أحد مرشحي تحالف عزم، الذي يترأسه السياسي العراقي خميس الخنجر، للبرلمان والذي سيخوض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم اغتيال المشهداني في بغداد، مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية فتحت تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.

ونشر رئيس تحالف عزم، خميس الخنجر، تغريدة على تويتر قال فيها: «اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد رسالة خطيرة تؤشر إلى ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية».

من جانب آخر، أكد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أن تطوير أساليب التعامل مع الهجمات المنفذة بطائرات مسيرة صغيرة لا يزال أولوية قصوى، مقراً بأن واشنطن لم تصل إلى حلول لهذه المشكلة بعد. وحذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث (فرانك) ماكينزي، أمس السبت، في تصريحات للصحفيين المرافقين له خلال جولته الإقليمية الحالية، من أن وتيرة استخدام طائرات هجومية مسيرة من قبل الجماعات المسلحة من المتوقع أن تتصاعد في السنوات القليلة القادمة.ورجح الجنرال أن الفصائل المسلحة في العراق قد تعوّل على شن هجمات محدودة بطائرات مسيرة على القوات الأمريكية، بهدف إجبارها على الانسحاب من البلاد. ولفت إلى أن هذه الطائرات المسيرة الصغيرة تمثل تحدياً ملموساً؛ بسبب سهولة شرائها وتكلفتها المنخفضة وصعوبة رصدها واعتراضها. وقال: «نعمل على إيجاد حلول تقنية ستتيح لنا زيادة فاعلية التصدي للدرونات».

وأوضح أن هذه الجهود تتمثل العمل على قطع روابط التحكم بين الطائرة المسيرة ومشغلها، وتحسين أجهزة الاستشعار الخاصة بالرادارات بهدف رصد مثل هذه التهديدات على وجه السرعة، بالإضافة إلى إيجاد سبل إلكترونية وحركية فعالة لإسقاط الدرونات الصغيرة. وذكر الجنرال أيضاً أن أساليب التسييج وإقامة الشبكات الحامية المرتفعة قد تستخدم لحماية مواقع الجيش الأمريكي من الطائرات المسيرة.