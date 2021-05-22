شكرا لقرائتكم خبر عن وقف إطلاق النار «صامد».. وغزة تستعد لمعركة إعادة الإعمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي، فيما يستعد قطاع غزة لمعركة إعادة الإعمار، مع وصول أولى قوافل المساعدات الإنسانية وعودة آلاف الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم، فيما استمر التوتر في مدينة القدس، وفرقت القوات الإسرائيلية، مساء أمس، بالقنابل الصوتية والمياه العادمة وقفة أمام المدخل الغربي لحي «الشيخ جراح» نظمت ضد إغلاق الحي الذي يريد المستوطنون سلبه من أصحابه الحقيقيين.

وتعاود المكاتب الحكومية في قطاع غزة عملها بدءاً من صباح اليوم الأحد، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر أحد عشر يوماً، بحسب ما أعلن ديوان الموظفين في غزة.

وقال الديوان في بيان إنه سيتم استئناف «الدوام الرسمي عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بدءاً من صباح الأحد».

توقف الموظفون عن العمل مع بدء التصعيد في العاشر من مايو/ أيار2021، مع إطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل، وما تزال المدارس مغلقة بسبب الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

تقييمات أولية للخسائر

وأعلن مسؤول فلسطيني أن ألفي وحدة سكنية على الأقل في قطاع غزة دمرت بالكامل خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة، حسب التقييمات الأولية، وصرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، أمس السبت، لوكالة «أسوشيتد برس» بأن 15 ألف وحدة سكنية أخرى دمرت جزئياً بغارات إسرائيلية خلال جولة التصعيد التي استمرت 11 يوماً وانتهت بإعلان هدنة فجر الجمعة.

ولفت المسؤول إلى أن بين المباني التي دمرتها إسرائيل أربعة مساجد وعشرات مكاتب الشرطة في القطاع، مشيراً إلى أن معظم المرافق في منطقة غزة الصناعية إما دمرت وإما تضررت خلال التصعيد، وأكد ناجي سرحان أن إجمالي حجم الأضرار جراء الغارات الإسرائيلية يقدر حالياً بمبلغ 150 مليون دولار، مضيفاً أن عملية تقييم الأضرار لا تزال مستمرة.

بدوره، أعلن المدير العام لشرطة غزة اللواء محمود صلاح أن نحو 300 صاروخ وقذيفة أطلقتها إسرائيل على القطاع لم تنفجر، وتم جمعها وفحصها.

وكشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي أن القصف الإسرائيلي دمر 15 مصنعاً في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات. وأضاف العسيلي في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، أن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج، مشيراً إلى أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية يحتاج إلى الكثير من الوقت، ووعد وزير الاقتصاد الفلسطيني بتقديم كل المساعدات الممكنة للقطاع ولكل المحافظات المتضررة، لافتاً إلى أن تعليمات القيادة الفلسطينية تؤكد «تقديم كل ما يخفف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع».

توتر في القدس

في غضون ذلك، فرقت قوات إسرائيلية في مدينة القدس، مساء أمس السبت، بالقنابل الصوتية والمياه العادمة وقفة أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح، نظمت ضد إغلاق الحي، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية محلية في القدس باستخدام القوات الإسرائيلية خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المشاركين في الوقفة.

وحسب المصادر، شارك في الوقفة إلى جانب أبناء حي «الشيخ جراح» نشطاء سلام رددوا هتافات منددة بحصار الحي وبممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين بحق الأهالي هناك، ودعا المشاركون في الوقفة إلى «وضع حد لاستفزازات المستوطنين الإسرائيليين، ورفع الحصار غير القانوني المتواصل على الحي منذ 14 يوماً».

ومنعت القوات الإسرائيلية أهالي حي «الشيخ جراح» من التظاهر على مدخل الحي، في حين سمحت للمستوطنين بالدخول والخروج بحرية تامة.

وأعلن «الهلال الأحمر الفلسطيني» عن إصابة بقنبلة صوت جراء اعتداء قوات إسرائيلية على المشاركين في وقفة قرب حي «الشيخ جراح» في القدس المحتلة، فيما كثفت الشرطة الإسرائيلية من انتشارها على مداخل الحي، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

(وكالات)