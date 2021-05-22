شكرا لقرائتكم خبر عن اندحار هجوم للحوثيين على جبهة المشجع غربي مأرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن الجيش اليمني،السبت، من كسر هجوم لميليشيات الحوثي في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب شرقي اليمن، في وقت عُقد فيه اجتماع أمني وعسكري مشترك رفيع لافت، وسط أنباء عن استقدام الميليشيات تعزيزات إلى أطراف مأرب، في سياق محاولاتها المستميتة لاقتحامها.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن ميليشيات الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت الهجوم في لحظاته الأولى وأجبرت الميليشيات على التراجع والفرار بعد مصرع ثمانية من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غربي مأرب، وألحق بالميليشيات خسائر بشرية ومادية، منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح وطقمين بجبهة الكسارة، ومصرع كل من عليها.

في الأثناء ناقش اجتماع أمني وعسكري مشترك عقد، أمس، بمحافظة مأرب برئاسة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة وتقييم جوانب القصور والاختلالات وتقديم الحلول والمقترحات لمعالجتها. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تضافر الجهود وتنسيق العمل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتفعيل العمليات المشتركة بينهما، واتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين، والتصدي لكافة الأعمال التخريبية وردع المخربين وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

وشدد الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وقضائية مشتركة للتحقيق في الاعتداء التخريبي الأخير على مقطورات الغاز في منطقة العرقين، وتحديد هوية المعتدين وملاحقتهم.

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحل الشامل والدائم للصراع الدائر في اليمن، يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل بيان صحفي صادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن بلينكن: «أتوجه بأطيب التمنيات لشعب اليمن بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الحادي والثلاثين، نيابة عن الحكومة الأمريكية. وتقدر الولايات المتحدة التزامات حكومة الجمهورية اليمنية المستمرة بتحقيق السلام في اليمن».

وأضاف: «يمثل الحل الشامل والدائم للصراع الدائر، أولوية قصوى للولايات المتحدة، وأتطلع إلى استمرار المشاركة بين دولتينا والشركاء الآخرين لتحقيق السلام، كما أؤكد التزامنا بالمساعدة في تحقيق مستقبل مزدهر لليمنيين ».