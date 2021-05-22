شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. استقرار إصابات «كورونا» لليوم الرابع على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

استقر متوسط الإصابات الجديدة بفيروس «كوفيد-19» في فرنسا على مدى أسبوع عند مستوى يقل عن 14 ألفاً لليوم الرابع على التوالي، السبت، انخفاضاً من الذروة التي تجاوزت 42 ألف إصابة في منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى بسبب «كوفيد-19» إلى 19765، ليتراجع إلى أقل من 20 ألفاً لأول مرة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وسُجلت 89 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 108526، في ثامن أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم، لكن متوسط حالات الوفاة اليومية الجديدة على مدى سبعة أيام انخفض إلى 142، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخففت فرنسا من إغلاقها تدريجياً منذ بداية مايو/ أيار الجاري، وتأمل رفع القيود الرئيسية بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وبدأت المقاهي والمطاعم في تقديم خدماتها في الهواء الطلق منذ الأربعاء الماضي، وتم تخفيف ساعتين من حظر التجول الليلي.