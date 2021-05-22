فتح باب المشاركة في مسابقة «أجمل ترتيل»

قررت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم البدء في تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الرابعة عشرة 1442 ه – 2021؛ حيث يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق الثالث من يونيو/ حزيران، وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السموّ حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بأن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل؛ تعد أحد الفروع الرئيسية للجائزة؛ حيث يجري تنظيمها سنوياً، وتعتمد على جمال الصوت.