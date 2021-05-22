شكرا لقرائتكم خبر عن «جيسيك» يجمع أهم خبراء مكافحة الجرائم السيبرانية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يستضيف «مركز دبي التجاري العالمي» معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، في الفترة بين 31 مايو/ أيار و2 يونيو / حزيران المقبل، الحدث الأكثر تأثيراً في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر منصة مثالية للتواصل واستكشاف حلول الجيل القادم لمكافحة الأعداد المتزايدة من الجرائم السيبرانية العالمية.

تجمع فعالية «جيسيك» نخبة من خبراء القطاع العالميين في دبي، لمناقشة فرص النمو في السوق وتأثير التهديدات المتزايدة الناجمة عن اعتماد تقنيات العمل عن بُعد بشكل متزايد، وتسارع عملية التحول الرقمي.

ويستضيف «جيسيك» مجموعة من الخبراء العالميين من أكثر من 30 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وروسيا وغيرها من الدول، حيث يشارك في الحدث أكثر من 150 جهة عارضة، بالإضافة إلى مؤتمرات تجمع أكثر من 180 متحدثاً.

وأشارت شركة «جارتنر» إلى أن أزمة «كوفيد-19» تسببت بارتفاع كبير في مستويات الطلب على الخدمات السحابية وتقنيات العمل عن بُعد وحماية البنية التحتية، حيث شكّلت أعداد الهجمات المتزايدة منذ عام 2020 مفاجأة لم يتوقَعها المسؤولون التنفيذيون في مجال أمن المعلومات.

وسيشهد «جيسيك»، في دورته الحالية، طرح استراتيجيات مبتكرة يقدمها مسؤولون تنفيذيون في مجال أمن المعلومات ومدراء المعلومات والتقنية والجهات التنظيمية وصنّاع السياسات العاملون في القطاعات الحكومية وقطاع التمويل والرعاية الصحية والاتصالات والطاقة والمرافق الخدمية، سعياً لبناء منظومة سيبرانية تتسم بالمتانة والمرونة وتشكّل أساساً موثوقاً في الاقتصاد الرقمي.

ويهدف «جيسيك» إلى جمع أجندات الأمن السيبراني وتنظيمها وتحديد أولوياتها في المنطقة، حيث تقام الفعالية بتنظيم استراتيجيّ وشراكة وثيقة مع أكثر الهيئات الإلكترونية تأثيراً في الإمارات؛ بما فيها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودبي الذكية، ودبي للاستثمار، وأدنوك للتكرير، والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الإمارات.

الحد من التهديدات المُلحة

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «يسر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات استضافة المؤتمر العالمي للأمن السيبراني ضمن فعاليات معرض«جيسيك» ونتطلع لاستضافة فعالية «جيسيك» واغتنام الفرصة للتواصل مع شركائنا وتعزيز علاقات التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بغرض تحديد الحلول التي من شأنها الحد من هذه التهديدات المُلحة، حيث تبرز حالياً أهمية التعاون الدولي وإيجاد الحلول المبتكرة ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتصدي لتداعيات الحرب السيبرانية التي تواجهها الحكومات والشركات. كما يجب أن تولي الجهات الحكومية الرائدة في مجال الأمن السيبراني الأولوية لمشاركة المعلومات الإلكترونية، وتطوير شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص وبناء مستقبل مبني على الثقة».

تعزيز مناعة الاقتصادات الرقمية

وستستضيف فعالية «جيسيك»، التي تقام تحت شعار (تعزيز المرونة في الاقتصادات الرقمية)، مؤتمرات متخصصة تجمع نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال الأمن السيبراني لمدة 3 أيام، وستشهد جلسات حوارية تسهم في تغيير ملامح القطاع، لمناقشة أكثر مشاكل الأمن السيبراني إلحاحاً والتي يشمل تأثيرها الشركات والحكومات. كما تجمع الفعالية كبار مزودي الحلول وخبراء الأمن السيبراني على الصعيد العالمي، وتستضيف جناحين حكوميين لدولتي ألمانيا وتركيا.

الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

ستستكشف فعاليات «جيسيك» الأهمية والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات من الجيل الخامس 5G وخدمات الحوسبة السحابية في مجال الأمن السيبراني، فضلاً عن حجم وتعقيدات الهجمات التي ترعاها الدول، والخطر المستمر للتهديدات التي تحدث من الداخل، فضلاً عن أساليب برامج الفدية الخبيثة والبرمجيات الضارة وهجمات حجب الخدمة والتصيّد الاحتيالي، وما يمكن أن تحدثه من اضطرابات للعمليات التشغيلية، وخسائر مالية وتشويه للسمعة.

وسيستقطب مؤتمر «جيسيك 2021» نخبة من أبرز خبراء الأمن السيبراني العالميين، من بينهم كريج جونز، مدير مكافحة الجرائم السيبرانية في الإنتربول، وسوداكار راماكريشنا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سولار ويندس؛ والدكتور عيسى علي إبراهيم بانتامي، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في نيجيريا؛ وفيكتور جيفرز، الخبير في شؤون الاختراق الإلكتروني والشريك المؤسس في مؤسسة جي دي آي، والذي اخترق حساب تويتر لرئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب مرتين.

السعودية في دائرة الضوء

ويستضيف جيسيك فعالية السعودية في دائرة الضوء، التي تتيح فرصة لتقييم الإنفاق السعودي المتزايد على الأمن السيبراني في المملكة، والذي يُتوقع أن تصل قيمته إلى 28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وبيئتها التنظيمية المتطورة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «تتزايد وتيرة استغلال قراصنة الإنترنت للظروف الناجمة عن الارتفاع المفاجئ في أعداد الموظفين العاملين عن بُعد، وهو تغيير طال المؤسسات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. ويتطور مشهد التهديدات بسرعة، ما يزيد من نطاق التهديدات التي تمسّ البنية التحتية الحيوية، كما تُعد بيانات تكنولوجيا المعلومات المهمة للأعمال معرّضة للخطر أكثر من أي وقت مضى. ولا شك أن فعالية جيسيك تأتي في فترة مهمة من معركة التصدي للجريمة السيبرانية، وتقدم فرصة فريدة للتواصل ومناقشة المنهجيات الدفاعية، التي تسهم في حماية الأمن السيبراني، وهو جانب جوهري لصنّاع القرار لدى الحكومات والشركات».