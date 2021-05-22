شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة الدولية لنخيل التمر» تسهم في زيادة الصادرات العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أشادت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بدور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم، من خلال تنظيم المهرجانات الدولية للتمور في مصر والأردن والسودان، وما يرافقها من أنشطة وفعاليات، تسهم في ارتفاع حجم الصادرات العربية من التمور، بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة على مدى أربعة وعشرين عاماً.

أوضح الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة أن المحاضرة تأتي ضمن توجيهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وقال الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة، في محاضرة نظمتها الجائزة، الخميس الماضي، بحضور 61 من الخبراء والمختصين والمهتمين بالتمور في 11 دولة، أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية اهتمت منذ إنشائها بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج نخيل التمر. وأشار المحاضر إلى أهم المشروعات القومية التي نفذتها المنظمة في المنطقة العربية. كما استعرض مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أبرز المشروعات القطرية التي تم تنفيذها بالدول العربية.