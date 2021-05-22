شكرا لقرائتكم خبر عن فلج المعلا..نهضة متسارعة تنشد المزيد من الخدمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تشهد إمارة أم القيوين نهضة عمرانية شاملة، شملت جميع مناطقها خصوصاً فلج المعلا، إذ تم إنشاء العديد من المباني الحكومية، منها مجمع الدوائر الحكومية ومركز شباب فلج المعلا، إضافة إلى العديد من المشاريع العمرانية الأخرى.حققت فلج المعلا، خلال العامين الماضيين، طفرة عمرانية ونهضة تنموية، رسم خطوطها الاستراتيجية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وأشرف على متابعة تنفيذها سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، وتمضي فلج المعلا بخطى واثقة وخطط استراتيجية مدروسة لتحقيق التميز والريادة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية كافة، عبر حزمة من المشروعات التنموية الجديدة التي يتم تشييدها.يعتبر مجمع الدوائر الحكومية بمنطقة فلج المعلا في أم القيوين، الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أول مركز خدمات موحد في المنطقة، يصب في مصلحة المواطنين والمقيمين في المنطقة وما جاورها، ويخفف عنهم عناء التنقل بين مختلف الدوائر الحكومية المنتشرة في الإمارة لإنهاء معاملاتهم، كما إنه يعزز من الروح الوطنية وثقة المواطنين بالعمل الحكومي.ويقدم مجمع الدوائر في فلج المعلا 170 خدمة للمتعاملين تحت سقف واحد دون الرجوع إلى الدوائر الأخرى، عبر موظفين وموظفات من أصحاب الخبرات والكفاءات والتي لا تقل عن 5 سنوات خدمة في ذات المجال الذي يعملون فيه، موزعين على نوافذ الخدمة والاستقبال.وقالت أمل راشد حميد بن صقر، مسؤول قسم إسعاد المتعاملين ببلدية الفلج، إنه تم نقل خدمات بلدية أم القيوين فلج المعلا إلى المجمع الجديد الذي سيقدم خدماته إلى منطقة فلج المعلا ومنطقة «بياته» والسرة والراشدية، والمناطق المجاورة لها، بخدمات ذات مستوى عالٍ بـ7 نجوم، بحيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من 10 دقائق، ونهدف إلى أن تكون 5 دقائق خلال الفترة المقبلة، كما تمت تهيئة المجمع لخدمة المتعاملين تحت سقف واحد دون الرجوع إلى الدوائر الأخرى.وأضافت: أن المبنى تمت فيه مراعاة الخدمة المميزة المفترض تقديمها للجمهور، من خلال تصميمه ليحتوي على كاونترات مكشوفة وواضحة للمراجعين تسهل عملية تسلم وتسليم المعاملات، إضافة إلى تخصيص أماكن انتظار مزودة بكافة الخدمات وأسباب الراحة بهدف تقديم الخدمات الحكومية للكثافة السكانية الموجودة، الأمر الذي يتطلب معه توفير كافة الخدمات الحكومية الذكية لهم بصورة ميسرة تلبي الطموحات، وخصوصاً أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً منذ فترة طويلة في تطبيق البرامج الإلكترونية والذكية والتي تصب في مصلحة المتعاملين مع كافة الدوائر، ويخفف عنهم عناء التنقل بين مختلف الدوائر الحكومية.وشهد قطاع إسكان المواطنين في فلج المعلا، خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، ما يدلل على وضع الحكومة استقرار المجتمع على صدارة أولويات استراتيجياتها، وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لكل مواطني الإمارة، ما يعزز فرص التنمية المستدامة، وتطور المجتمع في إطار النهضة التي تشهدها أم القيوين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، خلال العامين الماضيين بلغ عدد قطع الأراضي التي وزعتها دائرة التخطيط العمراني في أم القيوين 525 قطعة أرض سكنية، على المواطنين المستوفين لشروط المنح والمستفيدين من برامج الإسكان الحكومية، كما تم إنجاز 30 مسكناً في فلج المعلا يتكون من أرضي وطابق، وإن مساحة الأرض، تبلغ 825 متراً مربعاً، ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تهدف إلى توفير المباني والفلل الملائمة للمواطنين.جهود التنمية في أم القيوين لا تتوقف عند ماتمّ إنجازه، فهنالك حزمة من المشاريع المستقبلية الجديدة أعلنت حكومة أم القيوين، وكشفت إدارة الدفاع المدني عن إنشاء مركز جديد للدفاع المدني في فلج المعلا سوف يبدأ العمل به العام الجاري، ويضم مقرين أحدهما سوف يخصص لمركز الدفاع المدني، والآخر للقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنهت دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، إنجاز مشاريع طرق حيوية تخدم عدداً من المناطق في فلج المعلا، وتشكل رابطاً حيوياً، وتلبي احتياجات الفرد والمجتمع.وتتماشى تلك المشاريع مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، حيث تحظى هذه المشاريع بالاهتمام والمتابعة من صاحب السمو حاكم أم القيوين.وفي سياق مشاريع التنمية الاجتماعية تواصل البلدية «قسم الزراعة والحدائق والمتنزهات» أعمالها في تجميل وتحسين الطابع البصري والجمالي للمدينة، حيث قامت بلدية الفلج 500 بتوزيع شتلة، تعزيزاً لدورها في نشر الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار للتأكيد على أهميتها وأهمية الحفاظ عليها والاعتناء بها وغرس هذه الثقافة لدى الجميع.وقال سالم خلفان، مدير بلدية فلج المعلا إنه بتوجيهات الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس بلدية أم القيوين تم تزيين وتجميل 5 من طرق المنطقة بطول 8 كيلومترات ونصف الكيلومتر، مشيراً إلى أن البلدية وضعت خطة عمل متكاملة لزيادة الرقعة الخضراء ومشروعات التشجير والتجميل في التقاطعات والشوارع والميادين العامة في مختلف مناطق الفلج.وأكد خلفان أن قسم الزراعة باشر تزيين الأحواض بالجزر الوسطية، منها زراعة جزيرة شارع الفرج الرئيسي بطول 2، 5 كم.وقال: إن التقاطعات كافة بمنطقة السلمة تم تركيب المطبات فيها، لافتا إلى أن إدارة البلدية تتلقى الطلبات من المواطنين، ومن ثم تتواصل مع قسم الهندسة المرورية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والتي تحدد مناطق الخطورة في الطرق الداخلية حتى تحدد الأماكن التي تحتاج إلى مطبات وبناء على توصية منهم يتم عمل تلك المطبات، كما أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع الهندسة المرورية فيما يتعلق بالمطبات خصوصاً أمام المساجد والمتاجر.أكد أهالي منطقة فلج المعلا بأم القيوين، أن المنطقة أصبحت من المناطق الكبيرة، وتشهد نهضة عمرانية كبيرة، وتحتاج إلى خدمات كثيرة، حتى تواكب التطور الذي تشهده الدولة، مطالبين بإنشاء طرق جديدة في الشعبيات السكنية، التي تعاني وعورة الشوارع، وتزويدها بأعمدة إنارة، وإنشاء الحدائق العامة في الأحياء وإضافة مراكز ترفيهية وثقافية يستفيد منها الطلبة في أوقات فراغهم.وأشار الأهالي إلى أن شوارع المنطقة شهدت الفترة الماضية عدداً من الحوادث المرورية بسبب عدم قدرة السائق على الرؤية ليلاً.”الخليج 365” التقت عدداً من أهالي منطقة فلج المعلا، الذين أعربوا عن أملهم في أن تقف بلدية فلج المعلا وحكومة أم القيوين على مطالبهم وتنفذها، خدمة للمصلحة العامة.سعيد سالم من أهالي منطقة فلج المعلا، قال: خلال السنوات الماضية شهدت المنطقة توسعاً في العمران، وظهرت شعبيات جديدة، وبعض هذه الشعبيات لا تتوفر فيها الطرق الداخلية، ولا أعمدة الإنارة.وأضاف أن وجود أعمدة الإنارة في الشوارع، يحد من وقوع حوادث الدهس، وكذلك يشجع الأشخاص على ممارسة الرياضة في أماكن مضاءة بلا خوف من المركبات التي تسير في الشارع. وطالب بالعمل على تشجيع الاستثمار السياحي في منطقة فلج المعلا، لوجود مقومات سياحية كبيرة في المنطقة، وتفتقر إلى الفنادق، كما طالب بإزالة المزارع القديمة من الشوارع الرئيسية.ويرى أن المنطقة تحتاج لزيادة المرافق الخدمية والترفيهية والمسطحات الخضراء، قائلاً: فلج المعلا تشهد عاماً بعد عام زيادة في النمو السكاني، لما تمتاز به من أجواء هادئة، تجذب فئات كثيرة من الأسر المقيمة بالدولة، وعليه أصبح من الضروري مواكبة هذا النمو السكاني بما يقابله من توسع في المساحات الترفيهية للأطفال والحدائق العامة، لتصبح قادرة على احتضان الجميع، وتوفير أجواء أسرية ترفيهية خاصة.ودعا على بو حميد إلى الإسراع في تغيير المسلخ الحالي وتوفير مسلخ وفق أحدث المواصفات والمقاييس الصحية لتجنب الأضرار.وأضاف تعاني المنطقة في مواسم الأمطار تجمعات المياه، لعدم وجود وحدات الصرف الصحي للتخلص من المياه، الأمر الذي يعمل على إعاقة حركة المركبات بالشعبية، ودخول المياه إلى البيوت، خاصة المنخفضة منها، مما يشكل خطورة على أساسات المنزل وتضررها بسبب تراكم المياه، إضافة إلى انتشار البعوض والحشرات نتيجة المياه الراكدة.وقال سالم الشامسي: على الرغم من الحركة المتزايدة التي تشهدها منطقة الراعفة، في شتى المجالات، ودعم حكومة أم القيوين، للرفع من مكانتها وتطويرها، إلا أن سكانها بحاجة ماسة وملحّة إلى بعض الخدمات التي تتطلب تدخل الجهات المعنية والعمل على توفيرها، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد تزايداً وتوسعاً مستمراً، وهو ما يقابله الحاجة لطرق داخلية تعمل على ربط الأحياء السكنية بعضها ببعض، لتجنب وقوع الحوادث المرورية.ويقول راشد الشعالي، إن وجود أعمدة إنارة في المناطق السكنية والشوارع الحيوية، يحافظ على سلامة وأمن الأهالي من التعرض للحوادث خلال فترة الليل، ويعطي منظراً حضارياً للمدينة. وقال إن أغلب طرق فلج المعلا تشهد زيادة في أعداد المركبات التي تمر عليه، مشيراً إلى أن الخطورة على السائقين تكمن خلال فترة الليل، نظراً لعدم قدرتهم على رؤية الأشياء أمامهم وملاحظة عبور الحيوانات السائبة.وأشار إلى أن منطقة الفلج تعد من أكبر وأحدث المناطق السكنية في الإمارة، وتشهد طفرة عمرانية وزيادة في المباني، لكنها تفتقر إلى بعض الخدمات المهمة مثل إنارة الشوارع الداخلية وأماكن ترفيهية وقلة المساحات الخضراء بسبب ضعف ضخ المياه فيها، مطالباً الجهات المعنية بسرعة إنجاز إنارة المنطقة.

سالم خلفان: تنفيذ الكثير من الطرق وسط الأحياء

قال سالم خلفان بن حسين مدير بلدية فلج المعلا: عملت حكومة أم القيوين بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على تطوير البنية التحتية بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني، والتي بدورها نفذت الكثير من الطرق في منطقة فلج المعلا، إضافة إلى تمهيد الطرق الداخلية وسط الأحياء السكنية.

وأكد أنه وبناء على توجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، أنجزت حكومة أم القيوين مجمع الدوائر الحكومية في منطقة فلج المعلا، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وأشار إلى أن منطقة فلج المعلا تشهد تطوراً عمرانياً متزايداً وكثافة سكانية ملحوظة، الأمر الذي يتطلب معه توفير كافة الخدمات الحكومية للساكنين بصورة ميسّرة تلبي الطموحات.