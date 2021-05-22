شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات لـ"خطة النواب" لمناقشة موازنات البترول والأوقاف والتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 8 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، تبدأها غدا الأحد، حيث تعقد اللجنة اجتماعين لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك مناقشة مشروع موازنة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

وتعقد اللجنة اجتماعين آخرين بوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبعض الجهات التابعة لها وهي المركز الإقليمي لتعليم الكبار والهيئة القومية لمحو الأمية والأكاديمية المهنية للمعلمين للسنة المالية 2021/2022.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعين يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف، وكذلك مناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للسنة المالية 2021/2022.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى يوم الأربعاء، حيث تعقد اجتماعين لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية فيما يخص محافظتي أسيوط وسوهاج للسنة المالية 2021/2022.