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موازنات الزراعة والرى والطب البيطرى أمام "زراعة النواب" خلال الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، 3 اجتماعات الأسبوع الجارى، الأول غدا الأحد لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، وذلك فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الاثنين المقبل، لنظر مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.

 

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لنظر مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، وذلك فيما يخص مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية.

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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