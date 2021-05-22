شكرا لقرائتكم خبر عن موازنات الزراعة والرى والطب البيطرى أمام "زراعة النواب" خلال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، 3 اجتماعات الأسبوع الجارى، الأول غدا الأحد لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، وذلك فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الاثنين المقبل، لنظر مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لنظر مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، وذلك فيما يخص مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية.