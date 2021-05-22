شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تناقش موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، الأول غدا الأحد لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي).

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير).

كما تعقد اللجنة اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري - صندوق تمويل المساكن).

وتختتم اللجنة عملها خلال الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - ديوان عام المجتمعات العمرانية).