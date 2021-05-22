"مميت".. رئيس "الشئون الوقائية" يكشف سبب الإصابة بـ"الفطر الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن ما يسمى بـ"الفطر الأسود"، نوع من الفطريات التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.

وأضاف عبدالفتاح، أن نقص المناعة قد يصيب مصابي كورونا، الذين يتناولون عددًا كبيرًا من العقاقير والأدوية للعلاج من الفيروس أو أعراضه، وبالتالي هم الأكثر عرضة للإصابة بذلك الفطر، مشيرًا إلى أن الأطباء قد يضطرون لإزالة فم أو عين المريض للسيطرة على الفطر، في محاولة لإنقاذ المصاب بكورونا.

وأوضح عبدالفتاح أنه لم يتم رصد "الفطر الأسود" في مصر على الإطلاق حتى الآن، بينما ظهر بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند.

يأتي ذلك ردًا على الأنباء المتداولة عن إصابة الفنان الراحل سمير غانم، بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وفق ما صرح شقيقه أمس.

وأضاف "عبدالفتاح" لمصراوي، إنه لم يتم رصد ظهور السلالة الهندية لكورونا في مصر أو أيًا من أعراضها البارزة حتى الآن، وهناك ترصد مصر للوضع الوبائي في مصر.