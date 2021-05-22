"شوفت الحلق فقتلتها".. ننشر اعترافات المتهم بقتل "طفلة كفر الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أدلى المتهم بقتل تلميذة بالصف الثاني الإبتدائي، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الجريمة، أمام النيابة العامة خلال استجوابه فيما نسب إليه.

"مكانش فيه تربص شوفت الحلق في ودنها فقتلتها، وأخدت الحلق، وحطيتها في شيكارة صفراء، وربطتها، ورميتها في بحر ميت يزيد"، هكذا اعترف "محمد.أح.أ"، 66 عام، سائق توتوك، ويقيم في عزبة تابعة لمركز الرياض، المتهم بقتل الطفلة روضة حسن علي، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الإبتدائي، أمام نيابة مركز كفر الشيخ والرياض.

أكد المتهم في اعترافاته أنه يوم 19 مايو 2021 كان يعمل بمركبته الآلية "توكتوك"، على طريق عام بقرية العباسية التابعة لمركز الرياض، فرأى الطفلة المجني عليها تسير، ولمح في أذنها قرطها الذهبي فلعب الشيطان برأسه، وقرر خطفها، وقتلها والاستيلاء على قرطها الذهبي".

وأوضح أنه عندما اقترب من الطفلة خلال قيادته الـ"توكتوك"، استدرجها بتوجيه سؤال لها عن مكان ما، فلوحت له الطفلة بمعرفتها المكان فطلب منها توصيلها من أجل أن تدله على المكان، وتوقف بمركبته، وجلس بجوار الطفلة وخنقها بغرض التخلص منها.

وقال المتهم في اعترافاته: "بعد ما خنقتها خلعت حلقها من ودنها، وبعد كده عبيتها في شيكارة بلاستيك صفراء، وربطتها كويس، وحطيتها في اخر التوك توك مكان السماعات، ولفيت بيها شوية لحد ما وصلت عند كوبري الخمار، ورميتها لحد ما لقيت بتوع المباحث قبضوا عليا واعترفت لهم بكل حاجة".

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض، بلاغًا من "إسماعيل.ع.ع.س"، 31 عام، كهربائي، ويقيم بقرية العباسية، التابعة لمركز الرياض، باختفاء طفلة شقيقه "روضة.ح.ع.ع.س"، 7 أعوام، تلميذة بالصف الثاني الإبتدائي، عن منزلها يوم 9 مايو 2021.

وأكد عم الطفلة في بلاغه أن طفلة شقيقه المختفية، توجهت إلى أحد المعلمين بالقرية التي تقطن بها، لتتلقى درس خصوصي، مرتدية اسدال أزرق، وخمار، وذلك يوم الأحد 9 مايو 2021، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر، واختفت عن القرية، وبالبحث عنها في كل مكان لم يتمكنوا من العثور عليها.

شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه النقباء أحمد عصام، ومحمود عبدالعاطي، ومحمد البيومي، لكشف غموض اختفاء الطفلة، والوقوف على أسباب اختفائها.

كشفت جهود فريق البحث الجنائي عن وراء الواقعة المدعو "محمد.أ.أ"، 66 عام، سائق توك توك، ويقيم بقرية فرج الكبرى التابعة لمركز الرياض، وذلك بخطفها من خلال استقلاله الطفلة معه في مركبته البخارية "توك توك"، يوم اختفائها.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بخطفها أثناء عودتها من الدرس الخصوصي الخاص بها، بغرض قتلها وسرقة قرطها الذهبي بعد أن شاهده في أذنها.

ووفق ذلك أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض بانتداب فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الطفلة في مياه بحر ميت يزيد، ومن خلال البحث جرى العثور على الطفلة في ترعة قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، والمتفرعة من بحر ميت يزيد داخل جوال بلاستيك أصفر مربوط..

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1431 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة مركز كفر الشيخ، والرياض، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الطفلة، لبيان أسباب وفاتها، والتصريح بالدفن عقب إجراء عملية التشريح، وتسليم الجثة لذويها لدفنها بمعرفتهم الشخصية.