13 مركزًا.. تعرف على أماكن تلقي لقاح كورونا في أسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تخصيص 13 مركزًا طبية للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، وذلك للتيسير على المواطنين.

وقالت مديرية الصحة بأسيوط، إنه يجرى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط، والمركز الصحي بالوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج، ووحدة صحة الأسرة بني زيد بوق بمركز القوصية، وبنك الدم الإقليمي بحي غرب مدينة أسيوط، والمركز الصحي بديروط.

كما يجري تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمكتب صحة منفلوط، ورعاية طفل قلته بحي غرب مدينة أسيوط، ووحدة صحة الأسرة بالحمام بمركز أبنوب، والمركز الصحي بالفتح، والمركز الصحي بالبداري، ومركز تطعيم العاملين بالبترول بجحدم منفلوط، ومركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر بمعمل "PCR".