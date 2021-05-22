بإضافة كاميرات مراقبة.. إعادة فتح كورنيش المنيا جزئيًا أمام المواطنين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، إعادة فتح كورنيش النيل أمام المواطنين بشكل جزئي بدءًا من الإثنين المُقبل، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، لمناقشة الضوابط المنظمة لاعادة فتح منطقة الكورنيش بشكل جزئي أمام المواطنين، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، والعميد أحمد صادق رئيس قسم شرطة المرافق، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

قرر القاضي، أن تكون مواعيد فتح الكورنيش اعتبارا من الاثنين الموافق 25 مايو من السادسة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً من كل يوم، على أن يكون افتتاح الكورنيش جزئيا من السور الجنوبي لنادى الشرطة وحتى منطقة كدوان جنوباً، ومن السور الشمالي لنادى الشرطة وحتى بداية سور المدرسة الثانوية العسكرية شمالًا.

وكلّف المحافظ، مديريتي الصحة، والطب البيطري) بإتمام وإجراء أعمال التطهير للكورنيش بصفة دورية على أن تبدأ أعمال التطهير اعتبارًا من غداً الأحد، مع قيام هيئة الإسعاف المصرية بتوفير خدمات إسعاف ثابتة بمواجهة كورنيش النيل وأمام المساحة التي سيتم افتتاحها أمام المواطنين.

وأوضح القاضي، أنه جرى تركيب عددًا من كاميرات المراقبة على الكورنيش لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، مع عدم السماح بانتظار السيارات بالاتجاه الموازي لكورنيش النيل بالنسبة للمسافة من شمال نادى الشرطة وحتى ديوان عام المحافظة شمالاً.

وشدد المحافظ على عدم السماح بافتراش الأرض والجلوس على النجيلة حرصاً على عدم تلفها وبما يكفل التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وعدم السماح بدخول الأفراح أو إقامة أية احتفالات أو تجمعات على الكورنيش.