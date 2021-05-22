5 مليارات دولار تكاليف مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة

بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حتى 30 أبريل 2021 نحو 5.010.603.948 دولارا «ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي»، حيث بلغ عدد المشاريع في 59 دولة نحو 1558 مشروعا، فيما بلغ عدد الشركاء نحو 144 شريكا.

أهداف سامية

ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين، في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.

وروعي في المشاريع والبرامج التي يقدمها المركز، أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم، التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني «الأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في الطوارئ».

مشاريع متواصلة

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز، في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية. وراجع العيادات خلال المدة من 6 حتى 12 مايو 2021م، في قسم الطوارئ 15 مستفيدا، وعيادة الباطنية 20 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 10 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 5 مرضى، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مستفيدين، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 6 أشخاص، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد، كما صرفت الأدوية لـ 21 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 18مريضا، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

19 مهمة

قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 19 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من المركز. وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى قيام جهاز الإسعاف بالتعاون مع قسم الصحة في قضاء المنية ب 15 مهمة تعقيم للأماكن العامة، في إطار خطة الاستجابة التي ينفذها جهاز إسعاف سبل السلام لمواجهة فيروس COVID-19. ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي، بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

خدمات طبية

دشن المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون، بمحافظة مأرب أول من أمس، قسم التخدير العام بالمستشفى، وبدأ بتنفيذ برنامج الطبيب الزائر في التخصصات الدقيقة «محجر العين»، والعمليات DCR وعمليات ارتخاء الجفون وعمليات الأطفال تحت التخدير العام، وذلك بدعم من المركز، وبالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية. ويستضيف المستشفى استشاري طب وجراحة العيون الطبيب حسن علي المهشمي لإجراء تلك العمليات، حيث يعد المستشفى التخصصي بمأرب من أحدث المستشفيات وأسرعها تطورا في إقليم سبأ.

وقدمت مؤسسة البصر الخيرية العالمية خالص الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة، لما يقدمه من دعم سخي لمكافحة العمى في اليمن، بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والجراحية. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية، المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق، بمختلف المجالات ومنها القطاع الصحي.

قطاعات المشاريع والتكلفة «بالدولار الأمريكي»

الأمن الغذائي: ​​1.452.403.933

الصحة: ​​920.008.965

دعم وتنسيق العمليات الإنسانية: ​​763.731.385

الإيواء و المواد غير الغذائية: ​​474.327.162

قطاعات متعددة: ​​308.212.004

التعافي المبكر: ​​285.153.449 ​

المياه والإصحاح البيئي: ​​243.732.471 ​​

التعليم: ​​198.936.324 ​​

التغذية: ​​151.714.188 ​​

الحماية: ​​132.245.030 ​​

الخدمات اللوجستية: ​​57.077.330 ​​

الاتصالات في حالات الطوارئ: ​​16.000.000 ​​

الأعمال الخيرية: ​​7.061.707