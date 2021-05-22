تعزيز العلاقات التونسية - الليبية

شدد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، عند وصوله إلى العاصمة الليبية، على رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع البلد الجار، الذي يحاول طي صفحة عقد من النزاع وانعدام الاستقرار. وقال «المشيشي»، عند وصوله إلى طرابلس، وقبيل توجهه للقاء نظيره الليبي: «الزيارة تهدف إلى تأكيد عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية، خصوصا الروابط الإنسانية التي تجمع ليبيا وتونس». وأضاف: «مجالاتنا الاقتصادية متكاملة، والذي يمس ليبيا من الناحية الاقتصادية ينفع أيضا تونس».

يقوم رئيس الحكومة التونسي بزيارته الأولى لليبيا السبت والأحد بدعوة من نظيره، عبد الحميد الدبيبة، يرافقه عدد من الوزراء، ونحو 100 من أصحاب الشركات الذين سيشاركون في منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس، وفق رئاسة الحكومة التونسية. ويشارك في الزيارة أيضا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار.

وأعلنت الخطوط الجوية التونسية، الاثنين، استئناف رحلاتها نحو ليبيا مع وصول طائرتين لها إلى طرابلس ومدينة بنغازي شرق البلاد، لتصير أول شركة طيران دولية تعود لليبيا منذ أغسطس 2014.