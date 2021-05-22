مقتل قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة عسكرية

كان أتاهيرو تولى مهام منصبه في يناير الماضي، وكانت مهمته إعادة تنظيم بنية القيادة في المستوى الأعلى في الجيش. يذكر أن الحادث هو ثالث حادث من نوعه يقع في سلاح الجو النيجيري فيما يزيد عن ثلاثة شهور، حيث تحطمت طائرة في ولاية نيجر غربي البلاد مطلع فبراير الماضي ما أسفر عن مقتل الركاب السبعة، وفي نهاية مارس الماضي سقطت مقاتلة في شمال نيجيريا ولا يزال طياراها في عداد المفقودين.
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