الشرطة تستبعد فرضية الإرهاب في هجمات أمستردام

تحقق الشرطة الهولندية في سلسلة هجمات طعناً في أمستردام أدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح، لكنها استبعدت أن تكون لهذه الحوادث علاقة بالإرهاب. وتم توقيف رجل يبلغ من العمر 29 عاماً بعد الهجمات التي وقعت في ساعة متأخرة بالقرب من حي المتاحف بالعاصمة، بحسب الشرطة.

وقالت في بيان إنها تجري «تحقيقا معمقاً في الحوادث المختلفة وملابساتها». وأضافت أن «فريق التحقيق الذي تقوده النيابة يبقي جميع الخيارات مفتوحة، لكن في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات مباشرة تدل على وجود دافع إرهابي».

حيث شهدت هولندا سلسلة من الجرائم وعدة هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة. وذكرت محطة «آر تي إل نيوز» أن مستوى التهديد الإرهابي في هولندا لم يتغير بعد هذه الهجمات. وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً في البداية بوقوع اعتداء بسكين، لكن «لدى وصولها تبين حدوث أربعة اعتداءات أخرى بالسكين في المنطقة المجاورة مباشرة، مما أسفر عن خمسة ضحايا. وأوضحت الشرطة أن»أحد الضحايا توفي على الفور بينما تم نقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى".