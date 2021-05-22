تنديد فرنسي بتحيز تقرير للأمم المتحدة ضد قوة برخان

وواظبت السلطات الفرنسية على تأكيد أنه لم يكن ثمة زفاف، وأن الاستخبارات أكدت «رسميا» وجود تجمع للجهاديين، موضحة أن تدخل دورية جوية فرنسية، ألقت 3 قنابل، أسفر عن مقتل 30 جهاديا. وأضاف «لوكوانتر»: «أعتقد أننا سنواجه في شكل منهجي محاولات مماثلة، سعيا لإعاقة عملنا وتشويه صورتنا ونزع المشروعية عما نقوم به وتحريض السكان ضد عملنا».
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