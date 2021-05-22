دراسة مطمئنة بخصوص جميع لقاحات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت دراسة أميركية جديدة عن أنباء سارة ومطمئنة بخصوص اللقاحات المتوفرة ضد فيروس كورونا المستجد.

وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة فلوريدا الأميركية، إلى أن جميع اللقاحات الحالية المضادة للفيروس، توفر درجة عالية من الحماية من الأعراض الخطيرة التي تستدعي النقل للمستشفيات، ومن الوفاة.

ونقلت وسائل إعلام عن الدراسة، اليوم السبت، أن الفعالية ضد الأعراض المرتبطة بمرض كوفيد- 19 بلغت ما متوسطه حوالي 85% بعد دورة كاملة. وترتفع تلك الفعالية إلى ما يقرب من 100% فيما يتعلق بالحماية من الأمراض الشديدة أو نقل المصابين إلى المستشفيات، أوالوفاة.

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وقال الباحثون: إن «هذه التقديرات يجب أن تكون مفيدة لبناء نماذج حسابية لتأثير التطعيم واتخاذ قرارات سياسية تنطوي على التطعيم».

وأوضح الباحثون أنهم يخططون لتحديث أبحاثهم، التي تلقت تمويلا من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، مع توفر المزيد من المعلومات.

وقد مكنت السرعة غير المسبوقة، التي تم بها تطوير اللقاحات الآمنة والفعالة وطرحها في جميع أنحاء العالم، من إعادة فتح الكثير من

الاقتصادات، مما مهد الطريق للتعافي من أسوأ جائحة منذ قرن.

ومع ذلك، يخشى العلماء من أن يؤدي الانتشار غير المنضبط للفيروس إلى تكاثر سلالات متحورة جديدة قد تقوض فعالية اللقاحات المتوفرة حتى الآن.