تنويه مهم من سفارة الإمارات في موسكو.. تفاصيل

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

أكدت سفارة الإمارات في موسكو أنه يجب على المواطنين الراغبين بقيادة مركبة في روسيا الاتحادية ضرورة الحصول على رخصة القيادة الدولية.



وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بتويتر، "إلى مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة الكرام والراغبين في قيادة مركبة "سيارة" في روسيا الاتحادية، يرجى التكرم بضرورة الحصول على رخصة القيادة الدولية لإبرازها في حال تطلب الأمر، علماً بأن رخصة القيادة الإماراتية غير مرخصة للاستخدام في روسيا الاتحادية".