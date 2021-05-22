روسيا تسجل 8709 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و386 وفاة

محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

سجلت روسيا 8709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و386 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي..

إن إجمالي عدد الإصابات بلغ أربعة ملايين و992 ألفا و554 اصابة وعدد الوفيات الناجمة عن الوباء وصل إلى 118 ألفا 125 حالة وتماثل 9345 شخصا للشفاء ليرتفع مجموع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و610 ألفا و465 مريضا.