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7 حالات وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وقالت الوزارة في بيان انه تم تسجيل 233 إصابة جديدة بالفيروس و7 حالات وفاة إضافة إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 85 مريضا.

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