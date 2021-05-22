شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن»: الحل الشامل والدائم باليمن يمثل أولوية لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الحل الشامل والدائم للصراع في اليمن يمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، معرباً عن تطلعه إلى استمرار المشاركة بين بلاده والشركاء الآخرين لتحقيق السلام في اليمن.

وأعرب بلينكن في بيان صحفي بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الواحد والثلاثين لليمن، عن تقدير الولايات المتحدة لالتزام حكومة اليمن المستمر نحو تحقيق السلام في اليمن، مؤكداً التزام بلاده بالمساعدة في تحقيق مستقبل مزدهر لجميع اليمنيين.