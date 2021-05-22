شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة ، مشيدين بالدور المهم الذي لعبته الأمم المتحدة ومصر ودول المنطقة واللجنة الرباعية للشرق الأوسط والشركاء الدوليون في هذا الصدد.

وطالب أعضاء المجلس في بيان صحفي اليوم، بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في غزة، مشددين على الحاجة العاجلة إلى تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما في غزة.

وأعرب الأعضاء عن تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمجتمع الدولي للعمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام.