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التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة التربية، السبت، استمرار بث المواد الدراسية حسب المنهج المكيف للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

وقالت الوزارة في تنويه اطلعت عليه الخليج 365، إن "بث المواد الدراسية لتلاميذنا وطلبتنا الأعزاء مستمرة حسب المنهج المكيف للمرحلتين الابتدائية والثانوية ضمن حملة التلفزيون التربوي مدرستي".

 

وأضافت أن المنهج سيكون "من 5/23/ 2021 الى 27/ 5/ 2021".

 

وكانت وزارة التربية نفت، السبت، وجود أي اجتماع اليوم حول مصير العام الدراسي الحالي، مؤكدة استمرار التعليم الإلكتروني لجميع المراحل الدراسية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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