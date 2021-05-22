تسجيل أكثر من ثمانية آلاف إصابة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي الیوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجيل 8005 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و823 ألفا و887 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ارقاد 1175 مصابا في المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت التقرير الى تعافي مليونين و319 الفا و 746 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4945 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشار التقرير الى تسجيل 187 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد- 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 78 الفا و 381 حالة.