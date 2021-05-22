شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 حالات وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وقالت الوزارة في بيان انه تم تسجيل 233 إصابة جديدة بالفيروس و7 حالات وفاة إضافة إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 85 مريضا.