شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن يدعو لاحترام "تام" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا مجلس الأمن الدولي السبت الى احترام "تام" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء النزاع في العاشر من مايو (آيار)، وفق ما افادت مصادر دبلوماسية.



وأورد النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة بعد شطب فقرة منه كانت تندد باعمال العنف أن "اعضاء مجلس الأمن يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار اعتباراً من 21 مايو (آيار) ويقرون بالدور المهم الذي أدته مصر"، ودول أخرى في المنطقة للتوصل إليه.