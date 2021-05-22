الطبيب الزائر يكافح العمى في مأرب بدعم سعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب أمس الأول، قسم التخدير العام بالمستشفى، وبدأ بتنفيذ برنامج الطبيب الزائر في التخصصات الدقيقة (محجر العين)، والعمليات DCR وعمليات ارتخاء الجفون وعمليات الأطفال تحت التخدير العام، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية. ويستضيف المستشفى استشاري طب وجراحة العيون الطبيب حسن علي المهشمي لإجراء تلك العمليات، حيث يعد المستشفى التخصصي بمأرب من أحدث المستشفيات وأسرعها تطورا في إقليم سبأ. وقدمت مؤسسة البصر الخيرية العالمية خالص الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من دعم سخي لمكافحة العمى في اليمن بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية والجراحية. وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

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