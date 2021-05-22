زعيمة ميانمار رهن الإقامة الجبرية

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وأضاف مين أونج هلاينج أن سو تشي (75 عاما) ستمثل قريبا أمام المحكمة للاستجواب، فيما سيكون أول ظهور علني لها منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي. وبعد استجوابها عدة مرات عبر رابط فيديو، من المقرر أن تمثل سوتشي أمام المحكمة غدا.
وأدلى مين أونج هلاينج بتلك التصريحات، في مقابلة مع قناة (فونيكس) الصينية، التي تم بث مقتطفات منها أمس، كما تم تسجيل المقابلة.
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