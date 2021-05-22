شكرا لقرائتكم خبر زعيمة ميانمار رهن الإقامة الجبرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الحاكم العسكري لميانمار أن الزعيمة المدنية المخلوعة، أون سان سوتشي، التي تم وضعها رهن الإقامة الجبرية منذ أن أطاح بها في فبراير، بصحة جيدة.

وأضاف مين أونج هلاينج أن سو تشي (75 عاما) ستمثل قريبا أمام المحكمة للاستجواب، فيما سيكون أول ظهور علني لها منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي. وبعد استجوابها عدة مرات عبر رابط فيديو، من المقرر أن تمثل سوتشي أمام المحكمة غدا.

وأدلى مين أونج هلاينج بتلك التصريحات، في مقابلة مع قناة (فونيكس) الصينية، التي تم بث مقتطفات منها أمس، كما تم تسجيل المقابلة.