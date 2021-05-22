شكرا لقرائتكم خبر هادي: انقلاب الحوثي ضرب وحدتنا الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الوحدة اليمنية ليست مجرد شعارات، بل ممارسات وحقوق والتزامات أمام كل أطياف الشعب دون إقصاء أو تهميش.

وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ31 لقيام الجمهورية اليمنية «انقلاب الحوثي على الدولة اليمنية والتمترس وراء العنف السلالي والانحياز لمشاريع إيران يضرب الوحدة الوطنية، ويعيد إنتاج الصورة النمطية للعنصرية الإمامية، بعيدا عن طموحات الناس المتمثلة في العدالة والحرية ونيل الحقوق».

وأشار إلى تكرر مأساة الأمس وقال «يكرر البعض الإساءة للقضية الوطنية والوحدة الوطنية، فالانقلاب على الدولة اليمنية والتمترس وراء العنف السلالي والانحيازات المذهبية والمشاريع الإيرانية يضرب الوحدة الوطنية في الصميم ويعيد إنتاج الصورة النمطية للعنصرية الإمامية التي ثار الشعب اليمني ضدها، ويكرر منهجية التسلط الفئوي بعيدا عن طموحات الناس المتمثلة في العدالة والحرية ونيل الحقوق».

واعتبر الرئيس اليمني أن هجوم الميليشيات الحوثية على محافظة مأرب منذ أكثر من عام، يعكس هذه النفسية المريضة التي تتعالى على شعبنا وتحاول فرض خياراتها وأهدافها وأفكارها المزيفة بالقوة القاهرة والدماء والدمار.

وحيا بطولات وتضحيات أبطال الجيش اليمني في معركة الدفاع عن الوحدة والجمهورية والحرية والديموقراطية في وجه الكهنوت والثيوقراطية الدينية، مؤكدا أن النصر قريب، كلما اقترب من الحق والعدالة والحقوق والحريات.

وجدد هادي التأكيد بضرورة قيام الحكومة اليمنية بمسؤولياتها وبتكامل مع السلطات المحلية وتجاوز كل العراقيل التي تقف في طريق تطبيع الأوضاع، داعيا كافة المكونات السياسية إلى النأي بالملف الخدمي والأمني عن أي مماحكات والتحلي بروح المسؤولية واستشعار حاجة أبناء الشعب في الاستقرار، فالوضع لم يعد يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة.

من جهة أخرى تواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأحياء المدنية بالحديدة ومأرب، وشب حريق في منزل أحد المواطنين بمديرية حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي قصفت عددا من المنازل، مما أدى إلى احتراق منزل يحيى بزاز بالقرب من سوق حيس، وأشار المصدر أن صهاريج اللواء السابع عمالقة شاركت في إطفاء الحريق الذي شب في الدور الثاني لمبنى يحتوي على محل لبيع أسطوانات الغاز، ما ينذر بحدوث كارثة، في حال امتدت إليه ألسنة اللهب، واستهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، حي منظر السكني في مديرية الحوك، جنوبي الحديدة، غربي اليمن.

إلى ذلك دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات إضافية جديدة قادمة من صنعاء، باتجاه جبهات مأرب معظمهم من الأطفال، وتضم المئات ممن جندوا وأخضعوا لدورات فكرية طائفية، ورصدت وحدات استطلاع قوات الجيش تحركات حوثية باتجاه منطقة الزور، وبالاتجاه الغربي لجبهة مأرب.