لبنان يفشل في حل لغز تشكيل الحكومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث البرلمان اللبناني أمس، الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بشأن التأخير في تشكيل الحكومة وتداعياته السلبية على الاستقرار. وانعقدت الجلسة في قصر «الأونيسكو» بحضور نبيه بري رئيس المجلس، والرئيس المكلف للحكومة الجديدة سعد الحريري، والكتل النيابية كافة. وتم تكليف الرئيس سعد الحريري في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.

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