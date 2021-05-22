مصر: اتفاق العلا مع قطر يسير بشكل جيد

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وقال في تصريحات متلفزة أمس «إن اللجنة المتابعة لتنفيذ الاتفاق تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني، مؤكدا أن هنالك جولة أخرى بعد أيام»، في إشارة إلى اجتماع مصري قطري قريب لمتابعة اتفاق العلا.
وأضاف شكري «نتطلع إلى التنفيذ الكامل لبيان العلا، مما يفتح المجال لعودة العلاقات الطبيعية بين مصر وقطر، ونحن دائما حرصنا على ألا تتأثر علاقات الشعبين بالتوترات التي شابت العلاقات، لكن كل المؤشرات هي مؤشرات إيجابية وتصب في صالح البلدين».
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