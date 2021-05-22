شكرا لقرائتكم خبر مصر: اتفاق العلا مع قطر يسير بشكل جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن تنفيذ اتفاق العلا الذي عقد في السعودية ينايرالماضي، يسير بشكل جيد من قبل بلاده وقطر.

وقال في تصريحات متلفزة أمس «إن اللجنة المتابعة لتنفيذ الاتفاق تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني، مؤكدا أن هنالك جولة أخرى بعد أيام»، في إشارة إلى اجتماع مصري قطري قريب لمتابعة اتفاق العلا.

وأضاف شكري «نتطلع إلى التنفيذ الكامل لبيان العلا، مما يفتح المجال لعودة العلاقات الطبيعية بين مصر وقطر، ونحن دائما حرصنا على ألا تتأثر علاقات الشعبين بالتوترات التي شابت العلاقات، لكن كل المؤشرات هي مؤشرات إيجابية وتصب في صالح البلدين».