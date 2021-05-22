شكرا لقرائتكم خبر اغتيال عضو في تحالف سياسي عراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس تحالف (عزم) خميس الخنجر أمس أن عضو التحالف هاشم المشهداني اغتيل في بغداد.

ووصف الخنجر في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد بأنه رسالة خطيرة تؤشر على ضرورة حماية العملية الديمقراطية وأصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية، وقال «ننتظر القصاص العادل من القتلة وممن دفعهم».

على صعيد آخر، أفادت مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بأن البعثة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ستنظم غدا مؤتمرا دوليا لإطلاق برنامج محاربة الفساد في العراق.