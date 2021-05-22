شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اجتماعات لـ"نقل النواب" لمناقشة موازنات القطاع للسنة المالية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 10 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، وذلك بدء من يوم غدا الأحد وحتى الخميس المقبل، بواقع اجتماعين فى اليوم، وتعقد اللجنة اجتماعين غدا الأحد، الأول لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بميناء الاسكندرية.

وتناقش اللجنة خلال اجتمعها الثانى غدا الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - الهيئة العامة لقناة السويس).

كما تعقد لجنة النقل اجتماعين يوم الاثنين، لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - ديوان عام النقل البحري).

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص (الهيئة العامة للنقل النهري - الهيئة العامة لميناء دمياط - الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة).

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الأربعاء ل- دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص (الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق - الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل - المعهد القومي للنقل).

وتختتم اللجنة عملها باجتماعين يوم الخميس لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص (الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي - ديوان عام وزارة النقل - مديريات الطرق بالمحافظات).