شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. طفل «3 سنوات» يقود سيارة أسرته والشرطة تحقق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قاد صبي يبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات في ألمانيا سيارة أسرته مسافة 150 مترا تقريبا اليوم السبت واصطدم في النهاية بإشارة مرور دون أن يصاب أحد بمخاطر.

وبحسب الوضع الحالي للتحقيقات فإن الطفل البالغ من العمر 32 شهرا أخذ مفتاح سيارة أحد الوالدين وبدء تشغيلها وفقا لما أعلنته الشرطة الألمانية.

وتمكنت قائدة سيارة تواجدت صدفة في مكان الحادث بمدينة باينه في ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا من إخراج المفتاح من السيارة دون أن يصاب أحد بأذى.

ويسعى المحققون إلى استجلاء كيفية حصول الصبي على المفتاح وكيف تمكن من التحكم في السيارة.