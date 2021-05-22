السودان يؤسس نيابات جديدة للشهداء وإزالة التمكين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر النائب العام السوداني المكلف، مبارك محمود، اليوم السبت، ثلاثة أوامر بتأسيس نيابات جديدة.

النيابات الجديدة شملت دعاوي الشهداء والانتهاكات، وإزالة التمكين واسترداد الأموال العام، ودمج نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة تحت مسمي مكافحة الفساد والأموال العامة.

ووجه النائب العام السوداني، في بيان له، اطلعت عليه ”الخليج 365” الشؤون الإدارية والمالية بوضع الأمر موضع التنفيذ الفوري.

وأشار أن النيابات المنشأة ستباشر عملها بتاريخ اليوم فورا، مشيرا إلى أن نيابة دعاوي الشهداء والانتهاكات تختص بكافة الجرائم والدعاوي التي أدت إلى سقوط شهداء في المواكب والتجمعات والاعتصامات، وتلك التي أدت إلى تسبيب الجراح وفقد عدد من الأشخاص.

وأوضح البيان أن نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أنشأت انفاذا لحكم المادة ١٥ من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لعام ٢٠١٩.

بينما نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة تختص بنظر جرائم الفساد بشكل عام، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على المال العام وفق تعريفه قانونا وممارسة المألوفة.

كان المجلس السيادي قد أعلن عن تكليف مبارك محمود نائبا عاما خلفا لتاج السر الحبر في العشرين من مايو الجاري.