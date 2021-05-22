مجلس الأمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، داعيا إلى الالتزام الكامل به.

وثمن مجلس الأمن، دور مصر الهام والأطراف الإقليمية الأخرى في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد المجلس على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.

وأكد على أهمية استعادة الهدوء وتحقيق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

من جانبه، أكد جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، على ضرورة للالتزام بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين والبناء عليه لمعالجة الصراع الأساسي بينهما.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في وقت سابق، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين ليس نهاية المطاف، وأن القاهرة ستعمل على استقرار الأوضاع.

وأشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أنه يجب فتح نافذة للتوصل إلى السلام المنشود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن بلاده تبذل جهدًا في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن استعداد مصر للمساهمة في تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع كل الأطراف والشركاء المعنيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، خطوة مهمة لمساعدة القطاع على الصعيد الإنساني.

وطالبت مصر في وقت سابق السبت، بضرورة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.