نقابة فلسطينية: مصر عادت لصدارة الموقف القومي العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت نقابة فلسطينية، السبت، شكرها للقيادة المصرية لدورها الداعم للقضية الفلسطينية.

وعبرت النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز في غزة – فلسطين، شكرها وتقديرها للقيادة السياسية المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ودعمه للقضية الفلسطينية، ونضال عمال وشعب فلسطين، وذلك بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإزالة آثار العدوان الصهيوني عنها.

جاء ذلك، في رسالة بعثتها النقابة برئاسة أسامة الحاج أحمد، اليوم السبت، حيث تلقاها وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، والتي أكدت الدور الرئيسي والمحوري لما يقوم به الشعب المصري والنقابات المختلفة والإعلام، في تجنيد كل مصادر الإسناد لكفاح الشعب الفلسطيني والذي واكب الهجمات على قطاع غزة.



وناشد رئيس النقابة الجماهير والحكومات العربية، أن تحذو حذو مصر حكومة وشعباً، لبلورة وتشكيل أوسع جبهة عربية قومية تشكل ظهيراً وسنداً للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الموقف المصري أعاد للقاهرة صدارة الموقف القومي العربي.

واختتمت النقابة بتوجيه التحية لمصر العروبة شعباً وحكومة، مؤكدة أن شعباً أنجب الرموز الوطنية والقومية سيظل شعباً حياً وخيراً متحداً مع أمته.

وأعلنت الرئاسة المصرية تقديم قافلة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة، بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات للقطاع."

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، في بيان صحفي أن القافلة عبارة عن 130 شاحنة عملاقة محملة بـ2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان أطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر.

وقادت مصر جهودا مكثفة عبر عواصم العالم، حتى نجحت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين "حماس" وإسرائيل فجر الجمعة بعد 11 يوما من التصعيد، بما جنب غزة والمنطقة الانزلاق أكثر إلى مربع العنف.

