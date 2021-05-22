مصر: وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين ليس نهاية المطاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين ليس نهاية المطاف، وإن القاهرة ستعمل على استقرار الأوضاع.

وأشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أنه يجب فتح نافذة للتوصل إلى السلام المنشود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن بلاده تبذل جهدًا في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن استعداد مصر للمساهمة في تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع كل الأطراف والشركاء المعنيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، خطوة مهمة لمساعدة القطاع على الصعيد الإنساني.

وطالبت مصر في وقت سابق السبت، بضرورة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أهمية العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية

تصريحات السيسي جاءت لدى استقباله بالقاهرة نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصي بالقاهرة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع وفد أمني مصري التهدئة في غزة والقدس والضفة وإعادة الإعمار في القطاع.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "جرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

واستقبل الرئيس الفلسطيني الوفد الأمني المصري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأشارت الرئاسة إلى أن عباس "أطلع الوفد المصري على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".