دولة الإمارات الأولى عالمياً في معدل التطعيم ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر تصنيف عالمي حديث نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تصدر دولة الإمارات قائمة دول العالم في معدل التطعيم ضد فيروس كورونا.



وأوضح التصنيف أن "الإمارات قدمت 121 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا لكل 100 شخص، متجاوزة بذلك إسرائيل التي كانت في المركز الأول بمعدل توزيع 117 جرعة لكل 100 شخص، متبوعة بالبحرين بـ93 جرعة، ثم أوروبا بـ92 جرعة، وتشيلي في المركز الخامس بـ90 جرعة.

ويعتمد التصنيف الذي يضم مختلف دول العالم، على البيانات المقدمة من قبل الحكومات المحلية ومقارنتها بعدد سكان كل دولة.

وأعلنت الإمارات، اليوم السبت، تقديم 90.294 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12.034.349 جرعة، بمعدل توزيع اللقاح 121.68 جرعة لكل 100 شخص.