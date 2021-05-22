السعودية.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت إصابات فيروس "كورونا" في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف، اليوم "السبت"، مقارنة بالحالات المسجلة" الجمعة".



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم ، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض "كوفيد- 19" في المملكة إلى 439 ألفا و847 حالات مؤكدة، بزيادة 1142 إصابة عن المسجلة "الجمعة" والتي بلغت 1136 حالة.

وتم تسجيل 1089 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 423795 حالات، "96% من إجمالي الإصابات المسجلة".

كما أعلنت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7237 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8815 حالة، منها 1329 حالة حرجة.