بايدن: قلقون من نووي كوريا الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية «قلقتان للغاية» بشأن برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتريدان التركيز على حل دبلوماسي. وأدلى بايدن بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقب استقباله نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن في البيت الأبيض. وقال بايدن إن المحادثات مع بيونج يانج يجب أن تركز على «خطوات عملية من أجل تقليل التوترات، ونحن نتحرك صوب هدفنا النهائي المتمثل في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية»، وأضاف «ليس لدينا أوهام بشأن مدى صعوبة ذلك»، كما أعلن بايدن تعيين الدبلوماسي الأمريكي سونج كيم مبعوثا لكوريا الشمالية. ورحب مون بالتعيين، وكذلك باستعداد الحكومة الأمريكية للعمل دبلوماسيا لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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