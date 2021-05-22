550 ألف جندي كوري يحصلون على لقاحهم من أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستمنح كوريا الجنوبية لقاحات ضد فيروس كورونا لنحو 550 ألف جندي.

وتتوقع حكومة الولايات المتحدة الحصول على جرعات كافية من اللقاح لجميع سكانها البالغ عددهم 330 مليون نسمة بحلول نهاية مايو الحالي.

وفي الولايات المتحدة تلقى حوالي 60% من البالغين جرعة واحدة بالفعل، وحوالي 50% تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين.

ووفقا لقاعدة بيانات «عالمنا في بيانات»، تلقى حوالي 7% من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليونا جرعة واحدة على الأقل.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن: إنه سوف ينتهز فرصة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون معها في مجال اللقاحات، وجعل سول مركزا عالميا لإنتاج اللقاحات، وفقا لما قاله المكتب الرئاسي.