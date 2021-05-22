550 ألف جندي كوري يحصلون على لقاحهم من أمريكا

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وتتوقع حكومة الولايات المتحدة الحصول على جرعات كافية من اللقاح لجميع سكانها البالغ عددهم 330 مليون نسمة بحلول نهاية مايو الحالي.
وفي الولايات المتحدة تلقى حوالي 60% من البالغين جرعة واحدة بالفعل، وحوالي 50% تم تطعيمهم بالكامل بجرعتين.
ووفقا لقاعدة بيانات «عالمنا في بيانات»، تلقى حوالي 7% من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليونا جرعة واحدة على الأقل.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن: إنه سوف ينتهز فرصة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون معها في مجال اللقاحات، وجعل سول مركزا عالميا لإنتاج اللقاحات، وفقا لما قاله المكتب الرئاسي.
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